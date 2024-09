Des idées de coiffures audacieuses pour femmes à essayer en 2022

Les tendances capillaires évoluent constamment, et 2022 ne fait pas exception. Cette année, la créativité et l’audace sont à l’honneur avec des coiffures qui sortent de l’ordinaire. Des coupes asymétriques aux couleurs vives, en passant par des accessoires extravagants, les possibilités sont infinies pour celles qui souhaitent se démarquer.

Envie de dynamiser votre look ? Des tresses futuristes aux cheveux rasés ornés de motifs géométriques, les options ne manquent pas pour afficher une personnalité unique. Laissez libre cours à votre imagination et osez des styles qui reflètent véritablement qui vous êtes.

Les coiffures audacieuses incontournables de 2022

2022 marque le retour triomphal du Mulet femme, une coupe emblématique des années 1970 revisitée par plusieurs célébrités. Miley Cyrus, Rihanna, Zendaya, et même Lady Gaga ont adopté cette coiffure audacieuse, redéfinissant les standards de beauté. Le mulet, avec ses mèches courtes à l’avant et longues à l’arrière, offre un contraste saisissant et un look résolument moderne.

Les autres tendances incontournables

Coupe Louve : portée par Billie Eilish et Jung Ho-Yeon, cette coupe dégradée et sauvage est une variante du Shag, offrant volume et texture.

: portée par Billie Eilish et Jung Ho-Yeon, cette coupe dégradée et sauvage est une variante du Shag, offrant volume et texture. Mixie : mélange entre le mulet et la pixie, cette coupe, popularisée par Úrsula Corberó et Demi Lovato, est très courte à l’avant et plus longue à l’arrière, parfaite pour un look dynamique.

: mélange entre le mulet et la pixie, cette coupe, popularisée par Úrsula Corberó et Demi Lovato, est très courte à l’avant et plus longue à l’arrière, parfaite pour un look dynamique. Sliced Bob : Selena Gomez, Kourtney Kardashian et Katy Perry ont toutes craqué pour cette version du bob, avec des mèches plus longues à l’avant, suivant la ligne de la mâchoire.

Franges et asymétrie

Bottleneck Bangs, la frange inspirée du goulot d’une bouteille, a été adoptée par Dakota Johnson, Margot Robbie et Angèle. Fine et courte au milieu, elle s’allonge sur les côtés, apportant une touche élégante et contemporaine.

Les coupes asymétriques continuent de séduire. Le Carré Asymétrique et les cheveux rasés ornés de motifs géométriques offrent des options audacieuses pour celles qui souhaitent se démarquer. Le Crâne Rasé, autre tendance émergente, séduit de plus en plus de femmes en quête de simplicité et de caractère.

Styles volumineux et texturés

La Coupe Pieuvre, ou Octopus Hair, imitant la forme d’une pieuvre, est une autre tendance à surveiller. Ce style volumineux et texturé, populaire en 2022, offre une alternative exubérante aux coupes plus classiques. Le Shag, une coupe dégradée et ébouriffée, continue aussi de faire des adeptes, grâce à son allure désinvolte et chic.



Comment adopter ces coiffures audacieuses au quotidien

L’adoption de coiffures audacieuses ne se limite pas aux célébrités. Intégrer ces styles dans votre routine quotidienne nécessite quelques ajustements et astuces. Pour celles qui se lancent dans l’aventure du Mulet, pensez à bien choisir un professionnel expérimenté. Cette coupe, avec ses contrastes marqués, demande une exécution précise pour éviter un résultat désordonné.

Le Mixie, quant à lui, se prête bien aux cheveux fins. Son entretien est facilité par l’utilisation de produits volumisants et de sprays texturisants. Les adeptes du Sliced Bob tireront profit d’un séchage au sèche-cheveux avec une brosse ronde pour accentuer les lignes de la mâchoire.

Soins et entretien

Adopter une coiffure audacieuse implique aussi de revoir sa routine de soins capillaires. Voici quelques conseils pour maintenir la santé et la beauté de vos cheveux :

Utilisez des shampoings et après-shampoings adaptés à votre type de cheveux et à la coupe choisie.

Appliquez régulièrement des masques nourrissants pour préserver la texture et la brillance.

Pour les franges comme les Bottleneck Bangs, un entretien fréquent est nécessaire pour éviter qu’elles ne deviennent trop lourdes.

Inspirations et réseaux sociaux

Les réseaux sociaux comme Instagram, Pinterest et TikTok regorgent d’inspirations et de tutoriels. Suivez des comptes spécialisés en coiffure pour découvrir les dernières tendances et techniques. Les publications partagées par des professionnels et des influenceurs permettent de visualiser différentes variations et d’adopter ces styles avec assurance.

Les plateformes de partage d’images offrent aussi des astuces pratiques, comme l’utilisation de rouleaux chauffants pour obtenir un volume optimal ou des techniques de coiffage pour maintenir les franges en place tout au long de la journée.