Pourquoi devez-vous vous former à Excel ?

Posté dans Uncategorized

Parmi les logiciels proposés dans le pack Microsoft Office, le logiciel Excel est le moins apprécié des novices. Pour la plupart, le logiciel Excel est complexe, car beaucoup se sentent intimider par toutes les colonnes qui s’affichent à l’ouverture. Pourtant, Excel est très utilisé dans le monde professionnel et sa maîtrise constitue aujourd’hui un atout lors des recrutements. Si vous ne maîtrisez pas encore ce logiciel, voici pourquoi vous devez absolument vous faire former.

Se faire former pour augmenter ses chances d’être recruté

Maîtriser Excel est de nos jours un atout majeur pour se faire recruter. En effet, ce logiciel est très utilisé dans le milieu professionnel. Il permet d’effectuer un certain nombre de tâches, de façon rapide et précise et c’est tout ce dont les entreprises ont besoin. Les recruteurs accordent donc plus d’importance aux candidats qui maîtrise déjà la chose. Aucun employeur ne veut dépenser pour faire former un nouvel employé en Excel. Il existe des milliers de sites dont https://apprendreexcel.com/calendrier-2020/ pour se faire former en ligne.

A voir aussi : 3 outils bureautiques dont on ne peut se passer en 2019

Suivre une formation en Excel est donc l’un des meilleurs moyens pour décrocher un emploi plus rapidement. Cependant, le tout ne suffit pas de suivre une formation. Vous devez savoir utiliser le logiciel afin de pouvoir réussir les tests. Certains employeurs n’ont aucun scrupule à éliminer un candidat de la course à cause de sa lenteur à réagir. N’hésitez donc pas à investir dans une formation de qualité dans le logiciel Excel.

Se faire former en Excel pour gérer soi-même sa comptabilité

Le logiciel Excel permet d’effectuer de façon automatique des calculs complexes. Il apparaît un peu comme une version plus évoluée de la calculatrice. Le maîtriser vous permettra donc de gérer vous-même les calculs liés à la comptabilité de votre entreprise. Si vous n’avez pas les moyens de payer les services d’un comptable, utiliser Excel est l’alternative idéale. Ce logiciel est d’ailleurs très apprécié des particuliers qui se font une joie d’avoir un œil sur leur comptabilité. En maîtrisant Excel en tant que particulier, vous avez la main mise sur les chiffres de votre entreprise.

A découvrir également :

Etablir soi-même ses factures

Vous faire former en Excel vous permettra aussi d’établir vous-même vos factures en tant que professionnel. Il vous suffira d’envoyer une copie numérique de votre facture à votre client. Cela vous évitera de faire imprimer des exemplaires de factures physiques à remettre de main à main.

Vous avez mille et une raisons de vous faire former dans l’utilisation du logiciel Excel. Aucun employeur ne vous offrira cette formation parce qu’elle est aujourd’hui à la portée de tous et de plus en plus de personnes s’y intéressent.

N’attendez plus pour vous lancer dans l’aventure, car vous pourriez voir un emploi vous filez sous la main par manque de compétence dans ce domaine. Le logiciel permet aussi d’établir soi-même son calendrier. Vous pouvez désormais établir vous-même le calendrier de l’année suivante avant même qu’elle ne commence. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser votre calendrier sans faire recours aux compétences d’un imprimeur.