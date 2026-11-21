Après 60 ans, préserver sa santé ne se résume pas à une liste de bonnes habitudes appliquées uniformément. Les besoins varient selon les maladies déjà présentes, les traitements en cours, l’équilibre physique et le degré d’autonomie. Un bilan de prévention personnalisé, réalisé avec un professionnel de santé, permet de hiérarchiser les priorités plutôt que de tout entreprendre en même temps.

Prévention des chutes après 60 ans : bien au-delà de l’exercice physique

La majorité des articles sur le bien vieillir recommandent de bouger davantage. Le conseil est valable, mais il masque un problème plus complexe : la prévention des chutes exige une approche combinée.

L’activité physique renforce muscles et équilibre. Marcher, faire du tai-chi ou monter des escaliers à son rythme réduit le risque de chute. Quelques dizaines de minutes par jour suffisent, à condition de régularité.

Le volet souvent négligé concerne les médicaments. Certains traitements provoquent des vertiges, une somnolence ou une baisse de tension au lever. Une personne qui prend plusieurs médicaments quotidiens gagne à demander une revue de son ordonnance avec son médecin ou son pharmacien, pour repérer les interactions ou les doses à ajuster.

Deux autres facteurs méritent une vérification régulière : la vision et l’aménagement du logement. Des lunettes mal adaptées ou un tapis mal fixé dans un couloir transforment un geste anodin en fracture du col du fémur. Sur le site Portail Santé pour les seniors, des ressources complémentaires détaillent ces mesures de prévention adaptées à chaque situation.

Après une première chute, le risque de rechuter augmente nettement. Signaler l’épisode à son médecin, même en l’absence de blessure visible, permet de déclencher un bilan adapté.

Plan de prévention réaliste quand on cumule maladies chroniques et solitude

Les conseils généraux du bien vieillir supposent souvent un senior mobile, entouré et en relativement bonne santé. La réalité d’une personne qui vit seule, gère un diabète, une hypertension et une arthrose, et prend cinq ou six comprimés par jour, est très différente.

Prioriser plutôt que tout faire

Un plan de prévention réaliste commence par identifier les deux ou trois risques principaux, pas par empiler des recommandations. Pour une personne polymédicamentée, la première priorité est souvent la cohérence du traitement : pilulier, suivi régulier, signalement des effets secondaires.

La deuxième priorité concerne l’alimentation. La dénutrition touche silencieusement les seniors isolés. Quand préparer un repas devient pénible, les apports en protéines et en calcium chutent. Des solutions existent : portage de repas, aide à domicile pour les courses, ou simplement fractionner en quatre repas légers plutôt que deux repas lourds.

Rompre l’isolement sans injonction au lien social

Dire à une personne seule de « maintenir du lien social » sans lui proposer de levier concret revient à ne rien dire. Les ateliers de prévention santé organisés par les caisses de retraite, les visites de bénévoles associatifs ou un simple appel téléphonique régulier constituent des points de contact réalistes.

L’isolement aggrave la dépression, qui aggrave la perte d’autonomie. Repérer les signes (repli, perte d’appétit, abandon des activités quotidiennes) est aussi une forme de prévention.

Santé bucco-dentaire et audition : deux angles morts de la prévention senior

Les guides sur le bien vieillir abordent systématiquement le sommeil, l’alimentation et l’activité physique. Deux déterminants de santé passent régulièrement à la trappe.

La santé bucco-dentaire conditionne directement la capacité à manger. Des douleurs dentaires ou des prothèses mal ajustées poussent à éviter les aliments durs (viande, fruits frais, crudités), ce qui appauvrit les apports nutritionnels. Un contrôle dentaire annuel est un geste de prévention à part entière.

La perte auditive non corrigée a des conséquences en cascade. Elle complique les conversations, pousse au retrait social et accélère le déclin cognitif. Faire tester son audition après 60 ans, puis adapter un appareillage si nécessaire, améliore la communication et la participation à la vie quotidienne.

Contrôle dentaire au moins une fois par an, avec vérification de l’ajustement des prothèses si nécessaire

Test auditif tous les deux à trois ans à partir de 60 ans, plus tôt en cas de gêne perçue

Suivi ophtalmologique régulier, car la baisse de vision affecte aussi l’équilibre et la lecture des ordonnances

Vaccination et suivi médical : adapter la prévention à chaque saison

Les recommandations vaccinales évoluent chaque année en fonction de l’âge, des facteurs de risque et de la situation épidémique. Plutôt que de lister des vaccins dont les indications changent, le réflexe le plus fiable est de consulter le calendrier vaccinal en vigueur avec son médecin traitant à chaque automne.

Au-delà de la vaccination, un suivi médical structuré fait la différence. Voici les rendez-vous à ne pas négliger :

Bilan de prévention avec le médecin traitant, incluant la revue des médicaments et l’évaluation de l’autonomie

Dépistages recommandés selon l’âge (cancer colorectal, cancer du sein) tant qu’ils restent indiqués

Consultation avec le pharmacien pour vérifier les interactions médicamenteuses, surtout en cas de polymédication

Bilan nutritionnel si une perte de poids involontaire est constatée

Le pharmacien est souvent le professionnel de santé vu le plus fréquemment par les seniors. Son rôle dans le repérage des difficultés du quotidien (fatigue inhabituelle, confusion, difficulté à gérer les traitements) mérite d’être mieux exploité.

Le proche aidant, maillon souvent oublié du bien vieillir

Quand un senior vit à domicile grâce au soutien d’un proche, la santé de l’aidant fait partie intégrante de la prévention. L’épuisement de l’aidant est l’une des premières causes d’entrée en établissement non planifiée.

Repérer les signaux d’alerte (troubles du sommeil chez l’aidant, irritabilité croissante, abandon de ses propres soins) permet d’agir avant la rupture. Les solutions de répit varient selon le territoire : accueil de jour, hébergement temporaire, plateformes d’accompagnement. Se renseigner auprès du centre local d’information et de coordination (CLIC) ou du conseil départemental reste la démarche la plus directe.

Bien vieillir après 60 ans repose moins sur une accumulation de conseils que sur un tri lucide entre ce qui compte vraiment pour sa propre situation et ce qui peut attendre. Le premier geste utile est souvent le plus simple : prendre rendez-vous pour un bilan de prévention et poser toutes ses questions, ordonnance en main.