Tout savoir sur l’univers de la moto : conseils, guides et actualités

Le marché français de la moto traverse une période de mutations rapides. Entre la montée des marques chinoises, le recul des grosses cylindrées et l’entrée en vigueur du contrôle technique, les repères habituels des motards changent. Comprendre ces évolutions permet de faire des choix plus éclairés, que ce soit pour un premier achat ou pour suivre l’actualité du secteur.

Contrôle technique moto : calendrier et obligations à connaître

Depuis son entrée en vigueur en avril 2024, le contrôle technique des deux-roues motorisés suit un calendrier progressif. En 2026, les motos mises en circulation en 2020 et 2021 sont concernées, avec une échéance liée à la date anniversaire de première mise en circulation et une limite fixée au 31 décembre 2026.

Les motos plus récentes suivent ensuite un rythme de contrôle périodique de trois ans. Cette périodicité reste plus souple que celle des voitures, mais elle impose aux motards de vérifier l’état de leur machine selon un référentiel technique précis.

Le contrôle porte notamment sur le freinage, l’éclairage, les niveaux de pollution sonore et les émissions. Pour les motards qui roulent sur des machines anciennes ou modifiées (pot d’échappement, par exemple), un passage préventif chez un mécanicien avant le rendez-vous au centre agréé évite les contre-visites. Plusieurs ressources compilent des guides pratiques et des fiches techniques pour anticiper ces démarches, comme le site Expert Auto Moto pour les motos qui regroupe des conseils adaptés à chaque profil de motard.

Marché moto en France : la bascule vers les petites cylindrées

Les données d’immatriculation de janvier à août 2026 révèlent un changement de fond. Les cylindrées de plus de 1 000 cm³ ont reculé de 11,5 %, selon les chiffres rapportés par Moto-Station. À l’inverse, les segments des petites et moyennes cylindrées progressent nettement.

Cette tendance reflète plusieurs facteurs convergents. Le prix d’achat d’une moto de moyenne cylindrée reste significativement plus bas. L’assurance coûte moins cher. Et pour un usage urbain ou périurbain, un moteur de 300 à 700 cm³ couvre la grande majorité des besoins sans pénaliser le confort sur route.

Les constructeurs l’ont compris. Les catalogues 2026-2027 s’enrichissent de roadsters et trails accessibles avec le permis A2, qui autorise les motos bridées à 35 kW. Pour un primo-accédant, le choix d’une cylindrée adaptée au permis conditionne toute l’expérience de conduite des deux premières années.

Marques chinoises en France : fiabilité et revente en question

CFMoto, Zontes, Voge, Benda : ces noms apparaissent de plus en plus dans les concessions françaises. En août 2026, ces marques ont continué leur progression alors que plusieurs constructeurs historiques (Honda, Yamaha, BMW) enregistraient des baisses d’immatriculations, d’après l’analyse de Caradisiac.

Le rapport qualité-prix affiché attire les acheteurs. Mais trois points méritent une attention particulière avant de signer :

La disponibilité des pièces détachées reste inégale selon les marques et les régions. Un réseau de distribution encore jeune peut allonger les délais de réparation.

reste inégale selon les marques et les régions. Un réseau de distribution encore jeune peut allonger les délais de réparation. La valeur de revente sur le marché de l’occasion n’est pas encore stabilisée. Sans historique long en France, la décote est difficile à anticiper.

Les retours sur la fiabilité à long terme (au-delà de 30 000 km) restent peu documentés par des essais indépendants français.

Comparer le prix d’achat seul ne suffit pas. Le coût total de possession sur trois à cinq ans (entretien, pièces, assurance, décote) donne une image plus réaliste de l’investissement.

Sécurité et équipement moto : ce que la technique change

L’équipement du motard ne se limite pas au casque homologué, même si celui-ci reste la pièce la plus déterminante. La réglementation française impose le port de gants certifiés CE et d’un gilet haute visibilité en cas d’arrêt d’urgence.

Au-delà du minimum légal, trois catégories d’équipement influencent directement la sécurité active et passive :

Le blouson ou la veste avec protections dorsales, coudes et épaules certifiées. Les normes EN 1621-1 et EN 1621-2 définissent les niveaux de protection.

Les bottes montantes qui protègent la cheville, articulation très exposée en cas de chute à basse vitesse.

Les systèmes d’intercom, dont l’usage est autorisé à moto en France, permettent de garder les mains sur le guidon tout en restant joignable ou en suivant un GPS vocal.

Le confort de l’équipement détermine aussi la sécurité. Un motard gêné par un casque mal ajusté ou un blouson trop rigide perd en concentration et en réactivité. Essayer physiquement chaque pièce avant achat reste la méthode la plus fiable, les guides de tailles en ligne ne remplaçant pas un essayage.

ZFE et mobilité moto en ville : un cadre encore flou

Les zones à faibles émissions (ZFE) concernent aussi les deux-roues motorisés, mais le cadre réglementaire reste en mouvement. Une proposition de loi visant la suppression des ZFE a été rejetée en commission parlementaire en 2026, d’après Le Repaire des Motards. Les restrictions actuelles continuent donc de s’appliquer.

Pour les motards urbains, cela signifie vérifier la vignette Crit’Air de leur véhicule et les règles propres à leur métropole. Les motos les plus anciennes (avant 2004 pour les Crit’Air 4 et 5) sont progressivement exclues de certaines agglomérations.

L’électrique reste une alternative encore marginale en deux-roues, avec une offre concentrée sur les scooters urbains et quelques modèles de motos à autonomie limitée. Le marché progresse, mais le réseau de recharge rapide adapté aux motos et le prix d’achat freinent encore l’adoption à grande échelle.

Le paysage moto français se recompose autour de contraintes réglementaires nouvelles et d’un marché qui récompense les acheteurs informés. Vérifier le calendrier du contrôle technique, comparer le coût de possession réel d’une moto chinoise face à une japonaise, choisir un équipement en fonction de son usage quotidien : ces décisions concrètes pèsent plus que les tendances affichées dans les catalogues.